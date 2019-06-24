Panathinaikos’ta başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi

Yunanistan’ın Panathinaikos Basketbol Takımı’nda başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD’li Rick Pitino’dan boşalan başantrenörlük görevi için Yunan Pedoulakis ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce 2012-2014 ve 2016 yıllarında da Panathinaikos’ta görev yapan 55 yaşındaki çalıştırıcı, takımıyla bir lig ve 2 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

AA