Euroleague’de heyecan Panathinaikos – Anadolu Efes maçıyla sürüyor. Temsilcimizin zorlu Atina deplasmanındaki mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz.

Panathianikos-Anadolu Efes maçına bahis yapmak için aşağıdaki görseli tıklayın

Geçtiğimiz sezon Final Four’da final oynayan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde ise şampiyon olmuştu. Bu performansını yeni sezona da taşıyan Lacivert-beyazlılar Euroleague’de çıktığı 5 maçta aldığı 4 galibiyetle yoluna devam ediyor. Evinde peş peşe Real Madrid ve Kızılyıldız’ı yenen Ergin Ataman’ın öğrencileri şimdi oldukça zorlu bir deplasmana çıkıyor. Avrupa basketbolunun en zorlu deplasmanlarından OAKA’ya çıkacak temsilcimiz Eurolaegue’de şu ana kadar ki en ciddi sınavını verecek. Anadolu Efes, Yunanistan’dan galibiyetle döndüğü takdirde Final Four iddiasını ortaya koymuş olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Anadolu Efes bu sezon ligde ve Euroleague’de çıktığı 10 maçın 7’sinde 80 ve üstü sayı attı.

- Anadolu Efes bu çıktığı toplam 10 resmi maçın 8’ini kazandı.

- Panathinaikos Euroleague’de bu sezon oynadığı 5 maçın tümünde 79 ve üzeri sayı yedi.

- İki ekip arasındaki oynanan son 5 resmi karşılaşmanın 4’ünü Panathinaikos kazanırken 1 karşılaşma Anadolu Efes’in üstünlüğüyle tamamlandı.

- Avrupa kupalarında daha önce 29 kez karşılaşan iki ekipten Anadolu Efes 10 maçı kazanırken geriye kalan 19 mücadeleyi Panathinaikos kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin tercihleri birbirine yakınlık gösteriyor. Panathinaikos – Anadolu Efes maçını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u Yunan ekibinin kazanacağını düşünürken %14’lük kesim ise temsilcimizin evine galibiyetle döneceğine güveniyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN TERCİHİ NE?

Yeşiller istedikleri ritmi bir türlü yakalayamadılar. İki hafta önce evlerinde Milano’ya maçın son dakikalarını kötü oynayarak elleriyle vermişlerdi. Salı günü de Khimki deplasmanında yine son periyotu kötü oynayarak kaybettiler. Rakipler takımın beyni olan Calathes’e savunmada oynayarak Yeşillerin hücumunu düşürüyorlar.

Anadolu Efes, geçen hafta Real Madrid maçını oldukça iyi oyunla yendiler. Savunmadaki enerji ve istek uzun vadede sürdürülebilirse Final Four’un yolunu tekrardan açabilirler. Larkin henüz formda olmamasına rağmen Barcelona maçı dışındaki bütün maçları kazandılar. Salı günü de Kızılyıldız engelini zorlanmadan geçmeyi başardılar.

Yakın bir maç bekliyorum. Anadolu Efes için zor bir deplasman fakat formda olan Anadolu Efes’i denemekten yanayım. Yanımıza +6.5 handikabı da alabiliriz.



