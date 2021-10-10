Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos, guard rotasyonuna son derece değerli bir takviye gerçekleştirdi. Panathinaikos, NBA patentli oyuncu Yogi Ferrell'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz 5 senelik süreçte NBA'de Brooklyn, Dallas, Cleveland, Sacramento ve Los Angeles Clippers formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu; toplam 259 maçta 7.7 sayı, 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Avrupa'daki ilk deneyimini Panathinaikos ile yaşamaya hazırlanan Ferrell, sezon sonuna kadar bir sözleşmeye imza attı.