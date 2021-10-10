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Panathinaikos, Yogi Ferrell'ı transfer etti

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos, flaş bir transfere imza atarak NBA patentli guard Yogi Ferrell'ı kadrosuna kattı.

10 Ekim 2021, Pazar 14:35 Son Güncelleme:
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Panathinaikos, Yogi Ferrell'ı transfer etti

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos, guard rotasyonuna son derece değerli bir takviye gerçekleştirdi. Panathinaikos, NBA patentli oyuncu Yogi Ferrell'ı kadrosuna kattı. 

Geçtiğimiz 5 senelik süreçte NBA'de Brooklyn, Dallas, Cleveland, Sacramento ve Los Angeles Clippers formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu; toplam 259 maçta 7.7 sayı, 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı. 

Avrupa'daki ilk deneyimini Panathinaikos ile yaşamaya hazırlanan Ferrell, sezon sonuna kadar bir sözleşmeye imza attı. 

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