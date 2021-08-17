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Panathinaikos, Sant-Roos'un sözleşmesini uzattı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos, kadrosunda yer alan isimlerden Howard Sant-Roos'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

17 Ağustos 2021, Salı 11:30 Son Güncelleme:
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Panathinaikos, Sant-Roos'un sözleşmesini uzattı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos, Howard Sant-Roos'u takımda tuttu. 30 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos formasıyla 32 EuroLeague maçına çıkan Sant-Roos; 7.2 sayı, 3.7 ribaunt ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı. 

2019-20'de CSKA Moskova forması giydiği dönemde 21. yüzyılda EuroLeague'de oynayan ilk Kübalı oyuncu olmayı başaran Sant-Roos, 2017-18 sezonunda Darüşşafaka forması altında EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı. 

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