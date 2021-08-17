Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos, Howard Sant-Roos'u takımda tuttu. 30 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos formasıyla 32 EuroLeague maçına çıkan Sant-Roos; 7.2 sayı, 3.7 ribaunt ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

2019-20'de CSKA Moskova forması giydiği dönemde 21. yüzyılda EuroLeague'de oynayan ilk Kübalı oyuncu olmayı başaran Sant-Roos, 2017-18 sezonunda Darüşşafaka forması altında EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.