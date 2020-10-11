Panathinaikos - Olympiacos maç sonucu: 71-78

Turkish Airlines EuroLeague'de derbi haftası heyecanı yaşanırken en önemli rekabetlerden biri de Atina'daydı. Olympiacos, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Panathinaikos'u 78-71'lik skorla geçerek EuroLeague'deki ilk galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise ikinci hafta sonunda ilk yenilgisiyle tanıştı.

Süre alan her oyuncunun skor katkısı yapmayı başardığı Olympiacos'ta Printezis 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken eski Beşiktaşlı Shaq McKissic de 10 sayıyla oynadı.

Panathinaikos'ta Marcus Foster 15 sayıyla öne çıkarken eski Olympiacos oyuncusu Ioannis Papapetrou da maçı 14 sayıyla tamamladı.