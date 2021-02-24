Turkish Airlines EuroLeague'deki Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos, dikkat çeken bir transfer imza attı. Panathinaikos, Hırvat yıldız Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı.

Avrupa'da daha önce Barcelona forması giyen Hezonja, 2015 NBA Draftı'nda kendisini ilk tur 5. sırada seçen Orlando Magic'in kadrosuna katılmıştı. NBA'de Orlando Magic, New York Knicks ve Portland Trail Blazers formaları giyen Hezonja, Panathinaikos formasıyla tekrar Avrupa'da döndü.

2020-21 sezonunun sonuna kadar kendisiyle bir sözleşme imzalayan Panathinaikos, Avrupa'daki haklarını bulunduran Barcelona'ya da sağladığı kolaylık için teşekkür etti.