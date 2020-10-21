Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde Panathinaikos’a konuk oluyor. 22 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 21.00’de OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Peruga (İspanya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, EuroLeague'de geride bıraktığımız çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 14 Ekim Çarşamba günü CSKA Moskova’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, büyük bölümünü önde götürdüğü mücadeleden bir uzatma periyodu sonunda 77-78 mağlup ayrıldı. CSKA Moskova karşısında Nando De Colo 21, Jarell Eddie 18, Lorenzo Brown 16 sayı üretti. Oyuncumuz Jarell Eddie, CSKA maçındaki performansıyla (6/6 üçlük) EuroLeague tarihinde hiç şut kaçırmadan en çok üçlük isabeti bulan ikinci oyuncu oldu. Sarı-Lacivertliler, 16 Ekim Cuma günü oynanan maçta ise Bayern Münih’e, ilk yarısını 20 sayıyla önde bitirdiği mücadelede 71-75 yenildi. Jan Vesely 25, Nando De Colo 18 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ilk 4 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Sarı-Lacivertliler, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 18 Ekim Pazar günü Gaziantep Basketbol’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 59-65 yenerek 4’te 4 yaptı. Fenerbahçe Beko’da Edgaras Ulanovas 11, Johnny Hamilton, Danilo Barthel ve Tarık Biberovic ise 10’ar sayı üretti.

Melih ve Ahmet'ten iyi haber

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu takımla idmanlara başladı.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Nando De Colo, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti. Nando, bu süreçte en az bir top çalmaya imza attı ve en az bir 3 sayı isabeti buldu. Fransız yıldız, EuroLeague’de kullandığı son 28 serbest atışta da başarılı oldu.

Ali Muhammed, EuroLeague’de oynadığı son sekiz maçta da en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Nando De Colo, 22.8 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague’de bu sezon en yüksek verimlilik puanına ulaşan iki oyuncudan biri.

Jan Vesely, maç başına 8.3 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip üçüncü isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (439). Vesely, EuroLeague kariyerinde 894 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1114 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına altı isabet kalmış durumda. Jan, toplam 2360 sayıyla EuroLeague tarihinin en skorer yirminci oyuncusu.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3140 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 791 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3511 ile yedinci sırada.

Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %65.96 isabet oranı var ve başarılı oyuncu bu alanda lig tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.



