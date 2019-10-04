Panathinaikos - Kızılyıldız maç sonucu: 87-82

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk maç döneminde Panathinaikos, sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti.

Maç içinde Kızılyıldız'ın etkili performansına rağmen üçüncü çeyrekte istediği skoru elde eden ev sahibi Panathinaikos, rakibinin son çeyrekteki geri dönüşüne rağmen karşılaşmadan 87-82'lik skorla galip ayrıldı.

Panathinaikos'ta Nick Calathes 21 sayı, 7 asist ile öne çıkarken DeShaun Thomas da 18 sayı, 11 ribaunt ile yıldızlaştı. Yunan ekibinde ayrıca Tyrese Rice 12, Jimmer Fredette 11 sayı üretti.

Kızılyıldız'da ise eski takımına karşı forma giyen James Gist 22 sayı, 7 ribaunt ile etkili olurken Billy Baron ve Stratos Perperoglou da 15'er sayıyla oynadılar.