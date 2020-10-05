Panathinaikos, Keifer Sykes'ı transfer etti

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos, daha önce ülkemizde Ankara DSİ ve Türk Telekom formaları da giyen Keifer Sykes'ı kadrosuna kattı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Panathinaikos, Keifer Sykes'ı transfer etti

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden iki Yunan ekibinden biri konumundaki Panathinaikos, kadrosunu Keifer Sykes ile güçlendirdi. 26 yaşındaki oyun kurucu, ilk EuroLeague deneyimini geçtiğimiz sezon AX Armani Exchange Olimpia Milan ile yaşamıştı. 

Avrupa'daki kariyerine Ankara DSİ ile başlayan Keifer Sykes, bu sezonun başında da Türk Telekom kadrosunda yer alıyordu. Panathinaikos, ABD'li oyun kurucu ile 1 aylık sözleşme imzalandığını açıkladı. 


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