Turkish Airlines EuroLeague'deki Yunan temsilcilerinden Panathinaikos, Galatasaray'dan Zach Auguste'un peşine düştü. Daha önce de Panathinaikos forması giyen Auguste'un Galatasaray'daki performansı yeniden transferinin gündeme gelmesine neden oldu.

Eurohoops'tan Nikos Varlas'ın haberine göre Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncu için Panathinaikos devreye girerken transferin şu an için sadece görüşme aşamasında olduğu aktarıldı.

Profesyonel kariyerine Türkiye'de Uşak Sportif ile başlayan Auguste, sonrasında Panathinaikos'a transfer olmuştu. 2017-18 sezonunu Yunan ekibinde geçiren Auguste, 2018'den bu yana ise Galatasaray forması giyiyordu.

Galatasaray'ın son iki sezondaki bir başka önemli ismi Aaron Harrison da Panathinaikos'un ezeli rakibi Olympiacos'a transfer olmuştu.