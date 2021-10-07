Panathinaikos - Fenerbahçe maç sonucu: 91-87

Euroleague'de 2. hafta heyecanı bugün başladı. Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP’a konuk olduğu karşılaşmayı 91-87 kaybetti. Temsilcimiz büyük bir bölümünü önde götürdüğü karşılaşmayı bir türlü erkenden koparamazken, Yunan ekibi son saniyelerdeki üstün oyunuyla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Panathinaikos'ta Nemanja Nedovic 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely'nin 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İlk yenilgi...

Sarı-Lacivertliler Turkish Airlines EuroLeague'de açılış maçında Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup ederek sezona kazanarak başlamıştı. Fenerbahçe Beko 2. maçında yenilgiyle tanıştı. İlk maçında AS Monaco’ya deplasmanda 75-63 kaybeden Yunan temsilcisi ise bu sezon Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı.

1.Periyot: 20-21

Devre: 45-46

3.Periyot: 64-67

Maç sonucu: 91-87