Euroleague’de çift maç haftası Oaka Spor Salonu’nda Panathinaikos ile temsilcimiz Fenerbahçe arasında tansiyonun yüksek olacağı bir karşılaşmayla başlarken hem Tek maç hem Canlı Bahis oynanabilecek maçın heyecanı yine Misli.com’da yaşanacak! Canlı Bahis kayıplarını %10’a kadar telafi eden tek bahis sitesi Misli.com’a sizi de bekliyoruz…

PANATHİNAKOS-FENERBAHÇE MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLA

Euroleague Disiplin Komitesi, Panathinaikos Basketbol Takımı'na Olympiakos maçındaki seyircinin taşkın hareketlerinden ötürü 54 bin euro para ve 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bu sebeple cezayı bu maçta çekecekler. Geçen sezon takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılan koç Rick Pitino yeşil beyazlı takıma geri dönünce Panathinaikos’ta oyuncuların isteği ve azmi daha çok arttı ve Euroleague’de art arda kazanmayı sürdürdüler ancak geçen hafta zorlu Barcelona deplasmanında tılısım bozuldu, 98-86 mağlup oldular. Kendi liglerinde de namağlup ünvanları 10 maç sonra Peristeri deplasmanında sona erdi. Calathes, Papapetrou ve Fredette bu sezon çok formdalar…

Bu sene anlaşılmaz bir şekilde kötü sezon geçiren Fenerbahçe 13 maçta sadece 5 kez galip gelebildi. Geçen hafta Euroleague karşılaşmasında Ataşehir’de Anadolu Efes’e 73-81 mağlup olduktan sonra hafta sonu bir kez de lig maçında 79-66 ile üst üste kaybettiler. Westermann, Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu’dan yeteri kadar katkı alamıyorlar ve Vesely’nin yokluğu pota altını epey etkilemekte…

İSTATİSTİKLERE BAKMAKTA FAYDA VAR…

• Panathinaikos evinde oynadığı son 5 Euroleague maçının 4’ünü kazanırken, 1 maçı uzatmada 1 sayıyla kaybetti.

• Panathinaikos’un son 7 Euroleague maçında 5’inde 159,5 sayıdan fazla skor çıktı.

• Fenerbahçe bu sezon Euroleague deplasmanlarındaki 7 maçın 6’sından mağlup ayrıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

İddaa bülteninde Tek Maç da oynanabilen ve Misli.com’da Canlı Bahis imkanı olan maç öncesi bahislerde Misli.com üyelerinin %27’sinin ilk tercihi bu maçı ev sahibi Panathinaikos’un kazanacağı yönünde.

Bir diğer öne çıkan bahis ise %7 ile “İlk çeyrek sonucu” olup, burada da “Panathinakos önde bitirir” seçiminin üyelerce tercih edildiğini görmekteyiz.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY’IN ÖNERİSİ İSE…

Fenerbahçe geçen hafta Euroleague’de ve Türkiye Liginde olmak üzere Anadolu Efes’e iki kez mağlup oldular. Euroleage maçında ilk yarı aslında Fenerbahçe oldukça iyi oynadı. Larkin’e organize önlem almışlardı. İlk yarıdan bu savunmadan oldukça verim aldılar. Oyuncu grubu da oldukça istekliydi fakat ikinci devrenin başında yaşanılan sert kırılganlıkla birlikte üstünlüğü Anadolu Efes’e verdiler ve bir daha yakalamakta zorlandılar. Fenerbahçe için Atina deplasmanı hiç de kolay olmayacaktır. Yeşiller koç değişiminden bu yana oldukça formdalar. İbre Yeşillerden yana.



