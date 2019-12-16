Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz!
Panathinaikos, Olympiakos maçında yaşanan seyirci olayları nedeniyle Euroleague tarafından 54 bin euro para cezasına ve 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Yarın oynanacak olan Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz olacak.
Panathinaikos, Olympiakos maçında yaşanan seyirci olayları nedeniyle Euroleague tarafından 54 bin euro para cezasına ve 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.
Yarın oynanacak olan Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz olacak.
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