Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 82-68

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'a 82-68 mağlup oldu. Fenerbahçe'de koç Igor Kokoskov, ikinci çeyrekte hakem kararlarına gösterdiği tepki nedeniyle 7:38 ve 3:37 kala aldığı iki teknik faul ile oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 2'de 2 ile başladığı EuroLeague'de üst üste 3. yenilgisini alırken Panathinaikos ise 4. maçındaki 2. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da Lorenzo Brown, 17 sayıyla takımın en skoreri olurken Ahmet Düverioğlu da 15 sayıyla oynadı. Takımın yıldızları Nando De Colo ve Jan Vesely ise 5'er sayıyla maçı tamamladılar.

Panathinaikos'ta ise Nemanja Nedovic, 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Keifer Sykes 11, Zach Auguste 9 sayı üretti. Ev sahibi ekipte takımın önemli isimlerinden Ioannis Papapetrou sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Ev sahibi Panathinaikos, Marcus Foster'ın basketleriyle karşılaşmaya etkili başladı ve 6:49 kala 7-3'lük üstünlüğü yakaladı. Nedovic ve Sykes'ın da devreye girmesiyle 3:24 kala skor, 15-7'ye geldi. Temsilcimiz sonrasında farkı 4'e kadar indirse de Auguste ve Nedovic ile sayılar bulan Panathinaikos, ilk çeyreği 22-13'lük skorla önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-13

İkinci çeyreğe de Auguste ve Nedovic'in sayılarıyla etkili giren Panathinaikos, 8:42 kala 26-15'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında De Colo ve Jarell Eddie ile dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 6:56 kala skoru 27-23'e getirmeyi başardı. Tartışmalı süren hakem kararları sonrası temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, ikinci çeyreğin bitimine 7:38 ve 3:37 kala aldığı iki teknik faul ile maçtan diskalifiye edildi.

Serbest atışlar ile yine açılan fark sonrası kalan bölümde Lorenzo Brown'un devreye girdiği Fenerbahçe, ilk yarıyı 37-30 ile geride kapattı.

İLK YARI SONUCU: 37-30

Fenerbahçe, üçüncü çeyreğe Lorenzo Brown, Ulanovas ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleri ile etkili başladı ve 6:02 kala 43-43'lük beraberliği yakaladı. Sonrasında Nedovic ve Sykes ile üst üste üçlük isabetleri bulan ev sahibi ekip, 2:49 kala skoru yeniden 54-45'e getirdi. Fenerbahçe, Dyshawn Pierre ile üst üste sayılar bularak ise 1:49 kala skoru 54-50 yaptı. Panathinaikos'un kalan bölümdeki etkinliğine Melih Mahmutoğlu'nun üst üste iki üçlüğü ile cevap veren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 62-56 geride tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 62-56

Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor bulmakta zorlansa da Panathinaikos, daha sonrasında Nemanja Nedovic'in etkili oyunuyla farkı açan taraf oldu. 2:33 kala Nedovic'in üçlüğü, skoru 77-66'ya getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, karşılaşmadan 82-68'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 82-68