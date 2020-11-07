Panathinaikos - CSKA Moskova maç sonucu: 83-89

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti. CSKA Moskova, deplasmanda karşılaşmayı 89-83 ile kazanmayı başardı.

CSKA Moskova, EuroLeague'deki 7. maçında 4. galibiyetini alırken Panathinaikos ise 5. maçında 3. kez mağlup oldu.

Süre alan her oyuncunun skor katkısı yapmayı başardığı CSKA Moskova'da Will Clyburn 15 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Darrun Hilliard 14, Daniel Hackett 13 sayıyla oynadı.

Panathinaikos'ta Nemanja Nedovic, 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ioannis Papapetrou 13, Aaron White 11 sayı üretti.