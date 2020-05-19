Pampas otu Güney Amerika’da yetişen saz püskülü, pampas grass isimleri ile de bilinmektedir. Görünümünün güzelliği ile özellikle dekoratif amaçlarla kullanılan bir bitkidir. Keskin yapraklı olan ve hızlı büyüyen bir ottur. Güney Amerika bölgesinde kendiliğinden yetişen ve arsız olarak tabir edilebilecek bir bitkidir.

Pampas otu nedir?

Yaprakları keskin kenarlı olan bir bitkidir. İçinden geçemeyecek kadar yoğunlukta olan, güçlü ve sağlam yapılıdır. Daima yeşil olan yapraklara sahiptir. Dik çiçekleri, salkım ve tüylü şekilde görünür. Her salkımı bir buğday başağını andıran çiçeklerden oluşur. Bu bitkinin çiçekleri güzel ve dekoratif bir görünüme sahiptir. İlk zamanlarda yaprakları dik olan bu bitkinin zamanla yaprakları eğim kazanmaktadır.

Ekim ve Ağustos aylarında krem ya da pembe renkte çiçek açar. Yapraklarında ise mavi yeşil geçişe sahip bir renk bulunur. Yaprakları şeritler halinde sarkarlar. Bu kadar şık görünmesi nedeni ile dekoratif olarak kullanılırlar. Gerek bahçelerde gerekse de evlerde çiçekleriyle ve uzun boylu görünümü ile harika görünür. Bitki kurutularak kullanılır. Pampas otlarının çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Doğrudan olarak güneş alan bölgelerde bulunmayı severler. Nemli olan topraklar da gelişim gösterirler.

Çiçeklerinin rengi genel olarak beyazdır. Evde pampas otu yetiştirilebileceği gibi kurutulmuş olan pampas otu çeşitli dekoratif şekillerde kullanılabilir. Düzenli olarak kurutulmuş olan pampas otuna bakım gerekmektedir. Bakımı yapılan kurutulmuş pampas otları çok uzun süre dayanabilirler. Tozları üzerlerinde tutacak olan kuru pampas otları düzenli bakılarak temizlenebilir.

Pampas otunun faydaları nelerdir?

Pampas otu yenilebilen ya da çay olarak tüketilebilen bir bitki değildir. Günümüzde pampas otu sadece görsel güzelliği sebebi ile kullanılmaktadır. Görsel açıdan çok güzel görünmesi pampas bitkisini birçok alanın güzelleşmesi için kullanıldığı görülmektedir.

En büyük faydası güzel görünümleri ile insanın içini açan, ferahlatan ve rahatlatan bir bitki olmasıdır. Paraguay, Arjantin ve Brezilya’da yetişen bir bitki olan pampas aslında gelişimi ve büyümesi çok kolay olan bir bitkidir. Genel olarak ılıman bölgelerde yetişen bu bitki havalanmış olan topraklarda çok hızlı gelişim göstererek büyür. Hızla yayılması nedeni ile arsız bir bitki olarak bilinirler.

Pampas otu genel olarak şık görünmesi nedeni ile çit bitkisi olarak da kullanılır. Hem kuraklığa hem de sıcağa meydan okuyan bir bitkidir. Doğal güneş alan, yarı nemli veya nemli olan topraklarda gelişimini çok iyi tamamlayan bu bitkinin boyu sıcak bölgelerde 6 metreye kadar uzanabilmektedir. Su kenarlarında yetişecek olan bir bitki ise 40 ila 45 cm aralığında budama yapılmalıdır.

Pampas otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Pampas otunun herhangi özel bir işlevi yoktur. Su kenarları, bahçeler, ev içi, masa düzenlemesi, balkon düzenlemesi, ofis düzenlemesi gibi birçok alanda dekoratif bir ürün olarak kullanılırlar. Pampas otları bulundukları yeri güzelleştirir ve pozitif enerji sağlarlar. Birçok katalog çekiminde, mobilya tanıtımlarında, ev dekorasyon fikirlerinin sunulduğu birçok alanda pampas bitkisinin varlığı gözden kaçmamıştır.

Pampas otu dekor olarak kullanılsa da aslında geniş bir kullanım alanı vardır. Kurutularak kullanıla bu pampas otu mutlaka gün ışığında kurutulmalıdır. Pampas otu farklı renklere boyanarak da kullanılabilir.

Aynı zamanda farklı bitkiler ile kombine edilerek harika görüntüler oluşturulabilir. Beraberinde kullanılan eşyalar, boyandıkları renkler ile hem modern hem kanvas gibi çok farklı şekilde kullanılabilir. Pampas otları ayna yanına konularak aynadan da görüntülerinin yansıtılması ile daha farlı ve güzel bir görünüm sağlanabilir.

Pampas otları vazolar ile birleştiğinde bambaşka bir güzelliğe bürünürler. Masalar, sehpalar, antreler, ofisler, gibi neredeyse her alanda bu bitki kullanılabilir. Bulundukları ortamı güzelleştiren ve pozitif enerji yayan çiçeklerdir. Geometrik desenli olan çeşitli ürünler ile birlikte kullanılması ile modern görünüm kazanılabilir.

Aynı zamanda bembeyaz cam vazolarda da hem romantik hem de modern görünüm kazanılabilir. Country dekorasyonunda da pampas bitkisi en güzel şekilde kullanılabilir. Klasik görünüm içinde pampas bitkisi kullanılabilir.