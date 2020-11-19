Pamir bebek tedavi olacak

Siyah-Beyazlılar’ın Pamir bebek için başlattığı kampanyada mutlu sona gelindi. Kulübün Youtube kanalından yapılan etkinliğin sonrasında destekler çığ gibi büyüdü ve Pamir bebeğin yurt dışında tedavi olması için gereken 2 milyon 132 bin Euro’ya (19 milyon 500 bin TL) ulaşıldı. Konuyla ilgili olarak dün kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Başkanımızın kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz’un, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası Pamir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak için düzenlediği yardım organizasyonu mutlu sona ulaştı. Yardım organizasyonuna katılarak camialarına destek çağrısında bulunan Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz başta olmak üzere, değerli sanatçılar; Ceyda Düvenci, Ozan Dolunay, Sarp Apak ve Şevval Sam ile yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, Pamir bebeğe acil şifalar dileriz” denildi.