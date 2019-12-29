Gebze ilçesindeki GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu’nda organize edilen şampiyonaya, 141’i erkek 280 sporcu katıldı.

"Genç B", "Yıldızlar" ve "Küçükler" kategorilerinde sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde 50 ile 800 metre arasındaki mesafelerde dereceye girmek için mücadele etti.

Gebze’de iki gün süren yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras, yönetim kurulu üyesi Hakan Arslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve federasyon il temsilcisi Celal Kavaz tarafından verildi.

İstanbul 34 Spor Kulübü’nden Irmak Ertemel, yıldızlar yaş grubunda 400 metre çift palet, 50 ve 100 metre suüstünde altın madalya aldı.

Aynı spor kulübünden Alya Atlas Akansel ise 50, 100 ve 200 metre çift palette şampiyonluklar kazandı.

Elazığ’dan ferdi olarak katılan Tuanna Aldı, yıldızlar yaş grubunda 200, 400 ve 800 metre su üstünde birincilik kürsüsüne çıktı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü’nden Zeynep Erbil, gençler yaş grubunda 50, 100 ve 800 metre su üstünde 3 kez şampiyon oldu.

Erkeklerde, Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü’nden Ali Aras Ödüm küçüklerde katıldığı 50 ve 200 metre çift palet, 50, 100 ve 200 metre su üstü yarışlarının hepsinde şampiyonluğu elde etti.

AA