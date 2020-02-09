Olimpik Yüzme Havuzu’nda erkek ve kadın yüzücüler 1500 metre su üstü, 400 metre çift palet, 50 metre çift palet, 200 metre su üstü, 800 metre su üstü ve 50 metre dip kategorilerinde yarıştı.

Bu arada, yarışa hazırlanırken rahatsızlanan bir sporcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Organizasyon yarınki yarışların ardından madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne Temsilcisi ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada 128 sporcu ve 20 kulübün yarıştığını söyledi.

Olimpik havuzda ulusal ve uluslararası organizasyonların düzenlendiğini ifade eden Arsu, "Şampiyonaların yanı sıra çeşitli kulüplerden kamp için olimpik havuzu tercih edenler de oluyor. Federasyonumuza desteğinden, sporcu ve teknik ekiplere de burayı tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Şampiyona tüm heyecanıyla devam ediyor." diye konuştu.