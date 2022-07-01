Palermo efsanesi geri dönüyor... Maddi problemler nedeniyle Serie D'ye kadar düşürülen İtalya'nın en köklü kulüplerinden Palermo bu sezon Serie B'ye yükselmişti.

Yeniden efsane olduğu Serie A'ya dönmesi için son bir adımı kalan Pembeler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky İtalia, İngiliz devi Manchester City’nin de sahibi olan City Football Group'un, Palermo’yu satın aldığını öne sürdü. Haberde resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı belirtildi.

City Football Group'un bünyesinde Manchester ekibi dışında; New York City, Melbourne City, Montevideo City, Mumbai City, Girona, Lommel ve Sichuan Jiuniu takımları bulunuyor.