Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 50 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1067'ye yükseldi.

Son 24 saatte 16 bin 387 testin yapıldığı ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 603 artarak 50 bin 694 olurken, toplam test sayısı ise 445 bin 987 olarak açıklandı.

En fazla vaka 19 bin 924 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 158 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Salgının ülkede görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 15 bin 201 kişi ise iyileşti.