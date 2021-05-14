Paixao, FANATİK’e konuştu: Play-Off’u biz kazanacağız

TFF 1. Lig’de üst üste 3. kez gol kralı olan ilk ve tek golcü olarak tarihe geçen Altay’ın Portekizli oyuncusu Marco Paixao duygularını FANATİK’le paylaştı. Mutluluğunu dile getiren Paixao, “Benim için gerçekten çok gurur verici bir şey, bu konuda bana yardımcı olan, destek veren tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak benim için önemli olan takımımın Süper Lige çıkması” diye konuştu.

‘Hırsın olduğu kadar varsın’

36 yaşında olmasına rağmen saha içinde her zaman hareketli ve enerjik olmasını mental ve fiziksel olarak kendisini hazır tutmak için çok çalışmasının getirisi olduğuna da değinen golcü oyuncu, “Tabi ki ben psikolojik olarak kendimi çok güçlü tutmaya çalışıyorum. Kendimi en güçlü seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. Çok hırslıyım. Futbolda hırsınız yoksa bir şeyleri başarmak çok zor. Bende hırslıyım, istekliyim, bu da sahadaki oyunuma yansıyor” dedi.

‘Tarihe geçmek gurur verici’

102 maçta attığı 74 gol ve 10 asist ile son 3 yılda lige damga vuran Marco Paixao Türkiye’ye gelirken böyle bir şeyi hayal etmenin mümkün olmadığını aktararak, “Çok çalıştım, istedim. Azimli bir şekilde vazgeçmeden çalıştım. Türk futbolunda ve Altay tarihinde bu şekilde yerimi almaktan dolayı çok mutluyum.”

‘Pandemi etkiledi...’

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin futbola da etkilerinin büyük olduğuna değinen Paixao, “Bu duruma kısa zamanda adapte olmak gerekiyordu. Sonuçta bir virüs var. Herkesi olduğu gibi bizi de negatif yönde etkiledi. Ama daha çok virüs hakkındaki bilgi kirliliği ve yalanlar, bizlerin ve tüm insanların kafasını karıştırdı, farklı şeyler düşündürdü. Hızlıca bu duruma adapte olup elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Olmasaydı lig bizim için daha farklı olurdu” dedi.

‘Taraftarımız gelsin’

Altay taraftarına ve camiasına desteklerinden dolayı teşekkür eden tecrübeli oyuncu, “Öncelikle bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Beni çok seviyorlar. Özellikle sosyal medyadan çok güzel mesajlar alıyorum. Adana Demirspor’un stadında, Giresunspor’un stadında 45 bin taraftar olabildiğini gördük. Ben de pazartesi günü Altay’a gönül veren tüm taraftarlarımızı stada bekliyorum. Gelebiliyorlarsa maçımıza gelsinler ve bizi desteklesinler” diye konuştu.

‘En iyi takım biziz’

Play-Off’taki rakipleri İstanbulspor’u geçerek finale kalacaklarına inandıklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, “Bana sorarsanız yüzde üç yüz Süper Lig’e çıkacağız. İstanbulspor iyi bir takım, iyi oynuyorlar. Fakat biz de iyi bir takımız, o gün onlardan daha iyi olmaya çalışacağız ve adımızı finale yazdıracağız” sözlerini sarf etti.

‘İyi hissettiğim sürece devam’

Altay ile daha bir yıllık sözleşmesi olan golcü oyuncu kendini iyi hissettiği sürece futbol oynamak istediğine de değinerek, ‘Gerçekten işimi yapmaya, antrenmanımı yapmaya, kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Bir gün kendimi kafa olarak iyi hissetmezsem o gün futbolu bırakırım” açıklamasında bulundu.

‘Mustafa Denizli çok önemli’

Altay’ın ve Türk futbolunun efsanelerinden Mustafa Denizli ile çalışmanın, kulüp ve kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Marco Paixao, ‘Mustafa Denizli kulüp için, camia için çok önemli bir isim. Başkanımız, yönetimimiz hocamızı başımıza getirerek bizim moralimizi yüksek tuttular. Enerjimiz, motivasyonumuz çok yukarılara çıktı. Hocamızdan beklentimiz diğer takımlarda yaptığı gibi bizi şampiyon yapması’ diye ekledi.

Gökay Akın