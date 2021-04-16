Paintsil: Özgüvenim yüksek

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı ve kritik bir haftada zorlu deplasmandan maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan bir puanla döndü. Maçın ardından takımının 2 golünü de atan Paintsil önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Paintsil'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Çok yüksek bir özgüvene sahiptim, o nedenle penaltıyı kullandım. Daha önce de penaltıyı kullanmak isteyen kişilerin başında ben geliyordum."

"Gol attığım için sevinçliyim ama önemli olan buradan 1 puan almak."