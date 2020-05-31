Salgın dönüşünü üst üste 3 beraberlikle yapan Paderborn'da tecrübeli ön libero Klaus Gjasula cezalı. Alman asıllı Arnavut oyuncu, bu sezon 25 Bundesliga maçında 15 kez sarı kart gördü! 99'lu stoper Luca Kilian da henüz iyileşmedi, TD Steffen Baumgart bir kez daha "Schonlau & Hünemeier" ikilisiyle maça çıkacak. Gjasula'nın yokluğunda Sebastian Vasiliadis'in yükü biraz artacak...

Dortmund ise hem Bayern'e yenilip zirve yarışında ağır yara aldı, hem de Erling Haaland'ı kaybetti. Kritik maçın 72. dakikasında oyundan çıkan genç golcü Paderborn'a karşı riske edilmeyecek. 85'te kenara gelen Mahmoud Dahoud'un ise sezonu kapattığı açıklandı. Haaland ile Dahoud dışında Dan-Axel Zagadou, Marco Reus ve Nico Schulz da kadroda olmayacak. Mats Hummels'in durumu ise maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasındaki son 8 maçta Paderborn galibiyeti bulunmuyor. (3 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Dortmund deplasmandaki son 3 lig maçını kazanmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Dortmund kazanır" oldu! %44'lük Bayern yenilgisi ve Haaland'ın sakatlığıyla sarsılan Dortmund'un, kritik deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor. %7'lik kesim ise "MS2 + 2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve hem Dortmund'un galibiyetini bekliyor, hem de maçta en az 3 gol çıkmasını...