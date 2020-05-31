Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, ligin son sırasında yer alan Paderborn'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e kaybeden ve şampiyonluk yarışında dev rakibinin bir hayli gerisinde kalan Dortmund, ikincilik şansını tehlikeye atmak istemiyor. Bayern maçında sakatlanan Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Paderborn deplasmanında forma giyemeyecek. 19 puanla son sırada yer alan Paderborn ise sürpriz peşinde olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.

Paderborn - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Benteler Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Paderborn - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler:

Paderborn: Zingerle, Drager, Hunemeier, Schonlau, Collins, Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjej, Srbeny, Mamba

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard, Sancho

Salgın dönüşünü üst üste 3 beraberlikle yapan Paderborn'da tecrübeli ön libero Klaus Gjasula cezalı. Alman asıllı Arnavut oyuncu, bu sezon 25 Bundesliga maçında 15 kez sarı kart gördü. 99 doğumlu stoper Luca Kilian da henüz iyileşmedi, TD Steffen Baumgart bir kez daha "Schonlau & Hünemeier" ikilisiyle maça çıkacak. Gjasula'nın yokluğunda Sebastian Vasiliadis'in yükü biraz artacak.

Dortmund ise hem Bayern'e yenilip zirve yarışında ağır yara aldı, hem de Erling Haaland'ı kaybetti.Kritik maçın 72. dakikasında oyundan çıkan genç golcü Paderborn'a karşı riske edilmeyecek. 85'te kenara gelen Mahmoud Dahoud'un ise sezonu kapattığı açıklandı.

Haaland ile Dahoud dışında Dan-Axel Zagadou, Marco Reus ve Nico Schulz da kadroda olmayacak. Mats Hummels'in durumu ise maç saati netleşecek.