Paderborn - B. Dortmund maç sonucu: 1 - 6

Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, ligin son sırasında yer alan Paderborn'u 6-1 yendi. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e kaybeden ve şampiyonluk yarışında dev rakibinin bir hayli gerisinde kalan Dortmund, aldığı galibiyet ile takibini sürdürdü ve ikinci sıradaki yerini korudu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta 54.dakikada Thorgan Hazard ile öne geçen B. Dortmund, 57.dakikada Jadon Sancho ile farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi takım Hünemeier'in penaltı golüyle farkı bire indirse de iki dakika sonra yine Jadon Sancho ile durumu 3-1 yaptı. Mücadelenin 85.dakikasında Achraf Hakimi durumu 4-1 yaparken son anlarda Schmelzer ve Jadon Sancho attığı gollerle maçın sonucu belirlediler.

Sancho'dan 33 gol katkısı

İngiliz oyuncu Jadon Sancho bu maçta attığı gollerle bu sezon Bundesliga'da 17 gol - 16 asist yaptı ve ligde bu alanda en başarılı oyuncu oldu.























