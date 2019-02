PAC-MAN, Retro oyunseverlerle buluştu

Bomontiada’da gerçekleşen gecede başta Red Bull’un özel üretimle kutusuna taşıdığı PAC-MAN olmak üzere retro oyunseverler eğlenceli bir buluşma gerçekleştirdi. Gist 2019'da Red Bull PAC-MAN ürünü için özel olarak tasarlanan alanda ilk macerasına atılan PAC-MAN, bu kez oyunseverler, özel konuklar ve ünlü yayıncılarla bir araya geldi.

Mervan Tepelioğlu, Necati "zeoNNN" Akçay, Can Sungur, Oyun Gemisi, Emre ‘’Riv9’’ Kayır, Gözde “Miafitz” Demiral ve daha birçok önemli yayıncı, başta PAC-MAN olmak üzere, Sonic the Hedgedog, Golden Axe, Street of Rage gibi retro oyunları oynadılar. Redbullesportstr Twitch Kanalı’ndan canlı yayınlanan bu keyifli geceyi, RedBull.com’dan tekrar izleyebilirsiniz.

PAC-MAN Red Bull Kutularında

Red Bull’un oyun severlere özel olarak tasarladığı ve tanıtımını GİST’te yaptığı PAC-MAN kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla, PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyası aynı kutuda buluştu. Red Bull PAC-MAN ürünü sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. 1 Şubat -30 Nisan 2019 tarihleri arasında oyunseverler PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde bambaşka bir PAC-MAN macerasını deneyimleme şansı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini Red Bull kutusundaki açma halkasının altındaki kodlar ile açacak.