Boğaz’ın ortasında gerçekleşen gecede, retro oyun severler, özel konuklar ve ünlü yayıncılar, PAC-MAN başta olmak üzere günümüzde de hâlâ sevilen retro oyunları deneyimledi.

YouTube’da 3 Yabancı, 1 Türk ismiyle tanınan Chaby Han, Louis ve Michele, canlı yayında retro oyunları oynadı. Red Bull’un Twitch Kanalı twitch.tv/redbulltr’den canlı yayınlanan bu eğlenceli oyunlar, redbull.com adresinden tekrar izlenebilir.

PAC-MAN Red Bull kutularında

Red Bull’un oyun severlere özel olarak tasarladığı PAC-MAN kutusu, Red Bull enerji içeceği ile PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyasını birleştirdi. Red Bull PAC-MAN ürünü sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. Oyun severler, PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde bambaşka bir PAC-MAN macerasını deneyimleme şansı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini bu kodlarla açacak.



