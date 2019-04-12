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PAC-MAN bu kez Boğaz’ın ortasında canlı yayında oyun severlerle buluştu

Tüm dünyada etkisi giderek artan retro oyunlar, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Özel PAC-MAN tasarımlı enerji içeceği kutusuyla büyük ilgi gören Red Bull’un düzenlediği ‘Red Bull Retro Oyun Gecesi’nin üçüncüsü, bu kez İstanbul Boğazı’nın üstünde tekne gezisi eşliğinde gerçekleşti. Youtube’da 3 Yabancı, 1 Türk ismiyle tanıdığımız Chaby Han, Louis ve Michele, bir yandan tekne ile denizde seyir ederken diğer yandan da Red Bull Türkiye’nin Twitch hesabında retro oyunları canlı olarak oynadı.

12 Nisan 2019, Cuma 11:02
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PAC-MAN bu kez Boğaz’ın ortasında canlı yayında oyun severlerle buluştu

Boğaz’ın ortasında gerçekleşen gecede, retro oyun severler, özel konuklar ve ünlü yayıncılar, PAC-MAN başta olmak üzere günümüzde de hâlâ sevilen retro oyunları deneyimledi.

YouTube’da 3 Yabancı, 1 Türk ismiyle tanınan Chaby Han, Louis ve Michele, canlı yayında retro oyunları oynadı. Red Bull’un Twitch Kanalı twitch.tv/redbulltr’den canlı yayınlanan bu eğlenceli oyunlar, redbull.com adresinden tekrar izlenebilir.

PAC-MAN Red Bull kutularında

Red Bull’un oyun severlere özel olarak tasarladığı PAC-MAN kutusu, Red Bull enerji içeceği ile PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyasını birleştirdi. Red Bull PAC-MAN ürünü sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. Oyun severler, PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde bambaşka bir PAC-MAN macerasını deneyimleme şansı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini bu kodlarla açacak.


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