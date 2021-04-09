Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonun son karşılaşmasında Real Madrid’i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele Real Madrid'in 93-67'lik üstünlüğü ile sona erdi ve İspanyol ekibi EuroLeague’de play-off'a kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler ise ilk 5 şansını kaybetti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, play-off’lara kalmayı başaran oyuncularını kutladığını belirtti.

Laso, çok iyi savunma yaptıklarını aktararak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Topu çok iyi çevirdik. Maçın kontrolü sizdeyse ve istatistikler de iyiyse böyle bir sonuç oluyor. Şimdi eşleşmedeki rakibimizi bekleyeceğiz. Bu kadar zorlu bir sezonda play-off’lara kalan oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.



