Pablo Laso: Kritik şutlar attık ve maçı kazandık

Real Madrid antrenörü Pablo Laso'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi oynuyorlardı ve oyunu kontrol ediyorlardı. Kritik şutları sokuyorlardı ve sahada görevlerini yapıyorlarmış gibilerdi. Biz ise görevimizi yapmıyor gibiydik. Oyuncularım hakkında konuşmam gerekirse onlar inanmayı sürdürdüler. Kullandıkları şutlar girmemeye başladığında ise şans yakaladık. Top kaybetmedik. İkinci yarıda sadece 3 top kaybettik ve maçın sonunda kritik şutları soktuk. Bizim için çok kritik bir galibiyet oldu. Ama seride hala gerideyiz. Yapmamız gereken çok iş var. Oyuncularımı ruhlarından dolayı kutluyorum. Sporda momentum kazandıkça gelir. Şu anda enerjimiz yükseldi ama işimiz bitmedi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, oyunu çok iyi anladılar, zaman aldı, zordu, çok iyi bir takımları var ve çok kritik şutlar attılar ama biz maçta kalmayı başardık. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum."







