Pablo Laso: Fenerbahçe her zaman komplike bir rakiptir

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun son haftasında İspanyol devi Real Madrid, kendileri adına Play-Off yarışında büyük önem taşıyan maçta temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde Real Madrid'in koçu Pablo Laso, önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin çok komplike bir takım olduğunu belirten Laso, "İstanbul'a 14 oyuncuyla gidiyoruz. Randolph ve Vukcevic dışında takımın geri kalanı bizimle. Fenerbahçe'nin sezon ilerledikçe büyük gelişmeler gösterdiğini düşünüyorum. Yeni koçu, oyuncuları olan bir takımdı ve sezonun ikinci bölümünde en iyilerinden biri olmalarını sağlayan tarzlarını buldular. Her pozisyonda atletizm gücüne ve De Colo gibi bir skorere sahipler. Guduric ve O'Quinn'in gelişleri de onlara farklı bir boyut kazandırdı. Fenerbahçe, her zaman komplike bir rakiptir. Tarihsel olarak harika bir takıma sahipler ve asla kolay bir arena olmayan İstanbul'da oynuyoruz. En iyi Fenerbahçe'yi bekliyoruz ve kazanmak için iyi bir maç oynamamız gerekeceğinin farkındayız" dedi.