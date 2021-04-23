Pablo Laso: Anadolu Efes‘i tebrik ederim

Pablo Laso'nun maç sonu açıklamaalrı şu şekilde:

Anadolu Efes‘i galibiyetten ötürü tebrik ederim. Salı gününe benzer bir maç oldu. İlk yarıda görece iyiydik. Savunmada bize zarar veren bazı hatalar yaptık ama şutlarımız da girmedi, iyi bir yüzde ile hücum edemedik. Daha sonra ikinci yarıda onlar skor bulmaya başladı ve Anadolu Efes‘e böyle bir fark verdiğiniz zaman, maçın sonunu çok iyi getiriyorlar. Bu kadar. Böyle de bitti. Bir sonraki maça hazır olacağız.