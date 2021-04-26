Pablo Laso: Anadolu Efes ile final maçımıza çıkıyoruz

THY Euroleague play off 3. maçında yarın temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Real Madrid TV'ye konuşan tecrübeli başantrenör, "Bu maç bir final çünkü kaybedersek Euroleague'in dışında kalıyoruz. Çok zorlu bir play-off serisinin içindeyiz. Yine evde oynuyoruz ve bunu başarmak için iyi bir oyun oynamak zorunda kalacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

Garuba: Zafere ulaşmak istiyoruz

Real Madrid'li basketbolcu Usman Garuba ise karşılaşmayla ilgili, "Efes ile oynadığımız bu maçın sezonun en önemlisi olduğunu biliyoruz . Zafere ulaşmak istiyoruz. Maçı kazanmak için en başından itibaren sıkı bir şekilde rekabet etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Efes, Final Four'a çok yakın

İspanya'da oynanacak Real Madrid-Anadolu Efes THY Euroleague play off 3. maçı 27 Nisan Salı günü TSİ 20.30'da başlayacak. Seride 2-0 önde bulunan Anadolu Efes bu maçı da kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.