Pablo Laso: 'Anadolu Efes, galibiyeti hak etti'

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes'e 76-60 mağlup olan Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özellikle ilk yarıda hücumda iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran Laso, "Çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarıda ise şut yüzdemizi arttırmaya çalıştık fakat başarılı olamadık. Anadolu Efes, galibiyeti hak etti. Anadolu Efes’i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.