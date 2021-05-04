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Pablo Laso: Anadolu Efes çok iyi bir takım

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes'e 88-83 kaybettikleri maçın ardından, ''Anadolu Efes çok iyi bir takım. Bunu Play-Off’ta gösterdiler. Onlara Final Four'da başarılar diliyorum.'' diye konuştu.

04 Mayıs 2021, Salı 23:10 Son Güncelleme:
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Pablo Laso: Anadolu Efes çok iyi bir takım

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında İspanya ekibi Real Madrid’i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Final Four'a yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, temsilcimizi tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Efes çok iyi bir takım. Bunu Play-Off’ta gösterdiler. Onlara Final Four'da başarılar diliyorum. Biz de takım olarak Play-Off’un ilk maçından itibaren mücadelemizi verdik. Bütün sezon gösterdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum." (AA)


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