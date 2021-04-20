Pablo Laso: Anadolu Efes bizden daha çok odaklanmıştı

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes’e konuk olan Real Madrid, parkeden 90-63 mağlup ayrıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, alınan yenilgiden dersler çıkarmaları gerektiğini aktardı.

Laso, Anadolu Efes’in ikinci yarıda oyunu domino ettiğini belirterek, "Rakibimizi tebrik ederim. İlk yarıda onların karşısında sağlam durduk. İkinci yarıda iyi oynadılar. Avantajı yakaladılar. Çok fazla imkan bulduk ancak atışlardan yararlanamadık. Maç boyunca odaklanmamız gerekti. Anadolu Efes bizden daha çok odaklanmıştı. Skorda avantajı yakalayınca da öz güvenleri yerine geldi. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



