P&G’den İbrahim Çolak’a destek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile 2014 yılından beri “Olimpik Anneler” projesini yürüten P&G, artistik cimnastik halka branşında Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Çolak’a desteğini duyurdu.

P&G’den yapılan açıklamada, “Daha önce çeşitli çalışmalarla sporcuların arkasındaki en büyük manevi desteğin anneleri olduğuna dikkati çeken P&G, bu yıl “Hayalimiz bir” söylemiyle Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek sporcuların, annelerinin ve onlara manevi katkı sağlayan tüm destekçilerinin aynı hayali paylaştığını vurguluyor. Bu vizyonla hareket eden P&G, son olarak dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve annesine olimpiyat yolunda desteğini açıkladı” ifadeleri yer aldı.