Öztürk: Kazanmaya oynayacağız

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Alanya, Antalya aynı şehrin iki takımı. Aytemiz Alanyaspor sportif anlamda iyi gidiyor. İyi ilişkilerimizin bulunduğu kulüp. Elimizden geleni her zaman yapacağız. Yeni hocamız motivasyon kaynağı oluyor. İyi bir takımız. Kazanmaya oynayacağız ve inşallah kazanırız" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın karşılaşması Antalya Stadyumu'nda 19.00'da oynanacak. Maçı Özgür Yankaya yönetecek. Antalya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Fraport TAV Antalyaspor yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ligdeki ilk karşılaşmasında 5 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi istiyor. Aytemiz Alanyaspor'da puan cetvelinde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya şehrinin iki takımı ve iyi ilişkileri bulunan iki dost kulübün maçına ev sahipliği yapacaklarından bahsetti. Aytemiz Alanyaspor'un sportif başarılarının iyi gittiğine değinen Öztürk, teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimindeki ilk karşılaşmanın takımda motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Öztürk, "Alanya, Antalya aynı şehrin iki takımı. Aytemiz Alanyaspor sportif anlamda iyi gidiyor. İyi ilişkilerimizin bulunduğu kulüp. Elimizden geleni her zaman yapacağız. Yeni hocamız motivasyon kaynağı oluyor. İyi bir takımız. Kazanmaya oynayacağız ve inşallah kazanırız" diye konuştu.

Başkan Öztürk, teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeleri sonrasında yaşananlar hakkındaki soruy şu cevabı verdi:

"Bu konuları konuşmak istemiyorum. Abdullah Avcı görüştüğümüz hocalardan biriydi. Bizim de seçimlerimiz oldu. Kulüp olarak bu süreci doğru yansıtmamız lazım. Antalyaspor, gelecek hedefleri güzel alt yapısı, ciddi potansiyeli olan kulüp. Bizim de kulüp olarak istediklerimiz belli. Bizim çok memnun olduğumuz, şampiyonluk kupası olan, başarılı ve Avrupa'da başarıları olan hoca ile çalışıyoruz. Biz memnunuz halimizden. Abullah Avcı'ya da Trabzonspor'a da başarılar dileriz, umarım biz de anı şekilde başarılı oluruz. Seçimlerin doğru ya da yanlış olmasını zaman gösterecek. Hocamızın güçlü kariyeri, şampiyonluk kupası var. Sonucun da iyi olmasını istiyoruz."

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