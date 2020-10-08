Ozornwafor kiralanıyor

Galatasaray'da geçen sezon başında Nijerya'nın Enyimba takımından kadroya katılan Valentine Ozornwafor, İspanya 2.Lig temsilcisi Almeira'ya kiralanmıştı. 21 yaşındaki stoper bu sezon takıma döndü. Ancak kadroda şu an 15 yabancı oyuncu bulunmasından dolayı genç savunmacının Sarı- Kırmızılı ekipte forma bulma şansı yok denecek kadar az.

Bu nedenle yönetimin, Ozornwafor transfer dönemi kapanmayan ülkelerden İngiltere, Hırvatistan, Rusya veya İsviçre'ye kiralaması bekleniyor.