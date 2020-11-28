Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Gençler Turnuvası’nda milli tenisçi Özlem Uslu finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de tespit edilen ilk Kovid-19 vakasına müdahale eden ve bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına organize edilen ve Soul Entertainment Group Tenis Akademisi’nde gerçekleştirilen turnuvanın yarı finalinde Rumen Maria Sara Popa’yı 2-1 mağlup eden Özlem Uslu finale adını yazdırdı.

Özlem yarın saat 12.00’de başlayacak final karşılaşmasında Rus raket Ksenia Zaytseva ile karşı karşıya gelecek. Erkekler finalinde ise 1 numaralı seri başı Moldovalı tenisçi Ilya Snitari ve Macar Zsombor Velcz şampiyonluk için mücadele edecek. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup’ın çiftler finalinde ise bir diğer milli sporcumuz Melis Ayda Uyar Rus partneri Kristina Volgapkina ile şampiyonluğa ulaştı. Uyar-Volgapkina çifti set kaybı yaşamadan geldikleri final mücadelesinde Rus Elena Pridankina-Anna Zyryanova çiftini 6-4 ve 6-3 ile mağlup etti. Turnuvanın çift erkekler şampiyonu ise Nicolas Cortes Campos-Nikolay Nedelchev çiftini 6-0 ve 6-2 ile yenen Amerikalı Samir Banerjee-Ozan Çolak çifti oldu.

Turnuvanın yarın gerçekleştirilecek ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.



