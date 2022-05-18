Televizyonun ünlü ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören Özlem Sarıkaya Yurt, maalesef hastalığa yenik düştü, 39 yaşında yaşamını yitirdi. Güler yüzü ve güzel sesiyle milyonlarca insana ulaşan başarılı spikere yaklaşık 4 yıl önce kanser teşhisi konulmuştu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen, mesleğindeki başarısıyla birçok ödüle layık görülen Özlem Sarıkaya Yurt, 2013 yılında anne olmuştu. Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Özlem Sarıkaya Yurt kaç yaşında, neden vefat etti?

NTV'nin ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, meme kanseri nedeniyle 39 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sarıkaya meme kanseri ile mücadele ediyordu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim." dedi. Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve Doğuş Yayın Grubu ailesine başsağlığı dileyen Altun, "Mekanın cennet olsun." ifadesini kullandı.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, nereli?

Özlem Sarıkaya Yurt, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. 2018 yılında meme kanserine yakalanan Özlem'in tedavisi olumlu ilerlerken bir süre sonra hastalık yeniden nüksetti.

Mesleğine tutkuyla bağlı olan ünlü spiker, kemoterapiye devam ederken bile stüdyodan uzak kalmak istemedi, çalışmaya devam etti. 9 yaşındaki oğlu Tibet, onun için her şeyden önce gelirdi. Uzun süredir hastalığıyla mücadele eden Özlem, 17 Mayıs Salı günü maalesef hayatını kaybetti.