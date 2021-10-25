Özlem Akdurak, yeniden Yelken Federasyonu başkanlığına seçildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda, Ceyhun Üstüner, Duriye Özlem Akdurak ve Mehmet Serhat Belli başkanlık için yarıştı. 262 delegenin oy kullandığı genel kurulda Duriye Özlem Akdurak, 105 oyla Türkiye Yelken Federasyonu başkanlığına yeniden seçildi. Adaylardan Mehmet Serhat Belli 98, Ceyhun Üstüner ise 58 oyda kalırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkanlığa seçilen Duriye Özlem Akdurak'ın yönetim kurulu listesinde Ayhan Oflas, Cem Hakko, Deniz Çiçek, Enver Çoban, Hakan Han Özcan, Hakan Yenigün, Melih Dilikoğlu, Oğuz Akif Sezer, Özfer Uralp, Serdar Özkaleli, Sermurat Küçükgül ve Tolga Yağlı yer aldı.

DHA