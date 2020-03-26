Özlem Akdurak: Tokyo 2020’nin ertelenmesini olumlu buluyorum

Özlem Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) aldığı kararla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelendiğini hatırlatarak, "Son aylarda kota belirleme yarışmaları dahil birçok uluslararası yarışın iptali sonrasında gelen bu açıklama yelken sporunun beklediği bir açıklamaydı." ifadelerini kullandı.

Diğer spor dallarından farklı yelken sporunun ciddi bir lojistik operasyonu olduğunu aktaran Akdurak, şöyle devam etti:

"Madalya hedefi ile hazırlandığımız 2020 Tokyo Olimpiyatları için sporcularımızın hazırlığı kadar en iyi malzemenin temini ve zamanında intikali de çok önemli. Açıklamanın denizaşırı konteyner yüklemelerimizin başlamak üzere olduğu bu haftada gelmesi bizler için oldukça rahatlatıcı oldu. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda olimpik takımımızın yarışlar ve kamplar nedeniyle yurt dışında muhtelif ülkelerde bulunması bizi oldukça endişelendirdi. Uçuşların hızla iptal edilmesi, ülkelerin karantina nedeniyle sınırlarını kapatmaları gibi problemlerin gölgesinde hızlı bir operasyonla sporcularımızı yurda döndürdük. Çok şükür sağlıklı bir şeklide evlerinde bu sürecin geçmesini bekliyorlar."

"Yarınlar için umutlarımızı hiç kaybetmedik"

Akdurak, önceden de vurguladıkları gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere bakanlığımızın ve Spor Toto teşkilatımızın her kademesinin büyük desteğini alıyoruz. Sporcularımız performanslarını arttırabilmek amacıyla var güçleri ile çalışıyor. Bakanlığımız, federasyonumuz, kulüplerimiz ve sporcularımızla tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu süreç maalesef hiç beklenmedik bir şekilde kesintiye uğradı. Ancak yarınlar için umutlarımızı hiç kaybetmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Akdurak, ayrıca şunları kaydetti:

"Bütün ülkeleri, toplumu hatta bireyleri birbirinden ayrıştıran küresel salgının en kısa sürede yavaşlaması ve sona ermesi en büyük dileğimiz. Dünyanın sağlık açısından güvene kavuştuğu ilk fırsatta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yakın koordinasyonunda yürüttüğümüz olimpiyat hazırlığımız tüm adanmışlığımızla devam edecek."

AA