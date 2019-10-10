Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya'nın YouTube kanalında yaptığı programa konuk oldu. Evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Aslıhan, eşinin laf sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e gönderme yaptı.

"ARDA'YLA BAŞA ÇIKABİLDİĞİM İÇİN BENİMLE EVLİ"

Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya'nın "Çok ünlü ve gözde bir adamla evlisin nasıl başa çıkıyorsun" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bunu şöyle düşünmek lazım. Sence başa çıkamıyor olsaydım o adam benimle mi evli olurdu. Arda başa çıkabildiğim için benimle evli. Bir ünlü kadını ve erkeği taşımak vardır. Başa çıkmak derken şöyle; çok zor bir mesleği var. Arda'yı yaklaşık 15 senedir tanıyorum. Arkadaşlık sürecimizle beraber bu işin zorluklarını biliyordum. İlişkiye başladığımızda daha da gördüm evlenince daha da gördüm. Sporcu olmak ne kadar zorsa sporcu eşi olmak da bir o kadar zormuş. Evin içinde bir eş ve annesin. O evi yöneten bir kadınsın. Bazen bir psikologsun.

"ARDA'NIN MAÇLARINI SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK İZLİYORUM"

Senin eşin kapıdan çıkıyor ve maça gidiyor. Sen onun o maçtan nasıl geleceğini bilmiyorsun. Eşim ayaklarıyla para kazanan biri. Bu iş bir saniye sakatlanmaya bakar. Maçı inşallah kazanırlar diye izliyorum ama en başında sağlığını düşünüyorum. Arda'ya her maçtan sonra ilk yazdığım şey 'İyi misin' mesajıdır."

"BEN EŞİMDEN ÇOK EMİN BİR KADINIM"

Aslıhan Doğan Turan, "Arda çok gözde bir erkek bununla nasıl başa çıkıyorsun" sorusu üzerine ise, "Kendimden çok emin bir kadınım, ve benim eşimden de çok emin bir kadınım. Oradan buradan gelenlerle, bilmem nelere inanmam. Ben eşimi 15 senedir tanıyorum. Arkadaşlıktan bu yola girdiğimiz için. Eşim ne yapar ne eder bunları çok iyi biliyorum. Sadece Türkiye'de değil dünyaca çok iyi tanınan bir adamla birlikteyim. Bu gurur duyarak söylüyorum ama tabi ki de bu işin zorlukları var." dedi.

ÖZLEM'E GÖNDERME Mİ YAPTI?

Aslıhan Doğan Turan'ın bu sözleri ise akıllara Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'i getirdi. Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık yaptığı iddia edildi. Ünlü isimler arasında başlayan bu kavga ise mahkemeye taşındı. Eylül ayında hakim karşısına çıkan Arda Turan, hakkında açılan cinsel taciz davasından beraat etti.