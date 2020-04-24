Özkan Uğur kanser tedavisi görüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından Gülhane Parkı'nda konser düzenlendi.

Konserde Mazhar Alanson ve Fuat Güner sahne aldı. Seyircisiz olarak düzenlenen konser, canlı olarak Vali Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında yayınlandı.

Konser sırasında konuşan Fuat Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söyledi.

Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını söyledi. Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenmişti.