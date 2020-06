Özkan Baltacı: Koleksiyonumda 2 bine yakın pul var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota alan Milli çekiççi Özkan Baltacı, bir taraftan antrenmanlarına devam ederken diğer taraftan da en büyük hobisi olan posta pulları topluyor. Tokyo 2020’nin ertelenmesinin madalya almak için fırsat olabileceğine dikkati çeken Özkan, “Zaman kazandım. Şu an Ankara’da kampta çalışmalarıma devam ediyorum. Bir taraftan da en büyük hobim olan posta pulu koleksiyonum için pul biriktiriyorum. Pullarla ilk kez henüz 11-12 yaşlarındayken tanıştım. 15 yıldır pullarla ilgileniyorum. Düzenli olarak her yıl ortalama 100-150 tane pul topluyorum. Şu an 2 bine yakın pul koleksiyonum var” şeklinde konuştu.