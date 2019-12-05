Özkan Baltacı, hayalinin peşinden gidiyor

2016 Rio’ya katılmayı az farkla kaçırınca, misafir olarak olimpiyatlara götürülen Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota almanın mutluluğunu yaşıyor.

Beden eğitimi öğretmeninin keşfetmesiyle 14 yaşında çekiç atma sporuna yönlendirilen Özkan Baltacı, kısa sürede kendisine milli takımda yer buldu. Çekiç atmada 11 yılı geride bırakan 25 yaşındaki Özkan’ın kariyerinde, 2011 dünya 18 yaş altı 2.’liği, 2017 Balkan şampiyonluğu, 2018 Avrupa Atmalar Kupası 3.’lüğü bulunuyor.

Baltacı “Her sporcu olimpiyatların ne kadar değerli olduğunu bilir ama orada yaşayıp görmek, bir sonraki olimpiyata hazırlanmak çok daha farklı oluyor. 2016 Rio’ya misafir olarak gitmem, 2020 Tokyo’ya hazırlanmak için bir dayanak oldu. Olimpiyatta madalya almaya çalışacağım. Madalya alamazsak da finalde mücadele etmek istiyorum” dedi.