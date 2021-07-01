Süper Lig 'de son yılların en başarılı ekiplerinden bir tanesi olan Alanyaspor 'da 2019-2020'de yardımcı antrenörlük yapan ve Fenerbahçe 'nin yeni transferi Steven Caulker ile çalışan Özgür Zengin, FANATİK'e konuştu. Pro Lisanslı tecrübeli teknik adam, İngiliz savunmacıyı şu sözlerle anlattı: "Caulker, gerçek bir takım oyuncusu. Takımla beraber, her zaman antrenmanlarda yüzde 100'ünü verirdi. Antrenmanlardan sonra bireysel çalışma yapmayı davranış haline getirmiş, iyi bir profesyoneldi. Caulker ile çalışmaya başladığımızda, kendi kariyerine yeni hedefler koymuştu. İyi bir stoperde ne gibi özellikler ararsınız diye sorarsanız; taktik disipline sahip, fizik gücü iyi, savunmada ve hücumda hava hakimiyeti iyi, geriden oyun kurabilen, çabukluğu olabilen gibi özellikler sayabiliriz. Caulker'da bu özelliklerin hepsinin yüzde 100 olmasa da yüzde 80-90 görebiliyoruz."





'Ben duygusu yoktu'

"Kendisine hedef olarak; Premier Lig'e geri dönmek ya da Süper Lig'in şampiyonluğa oynayan takımlarını koymuştu. Antrenmanlarda bize, 'Türkçe konuşun, Türkçe öğrenmek istiyorum' diyordu. Türkçe dersleri alıyordu. Yaşadığı yere uyum sağlamak için yaşam koşullarını öğreniyordu. Kişisel gelişim konusunda bir mentör ile çalışıyordu. Ben duygusu yoktu, ekip ve takım ruhuna her zaman uyum sağlıyordu. Antrenman ve maç konsantrasyonu her zaman yüzde 100'e yakındı. Müsabakalarda arkadaşlarını sürekli olumlu motive eden konuşmalar yapardı."

'Hep fazlasını istedi'

"Caulker'ın, Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını düşünüyorum. Caulker'ın, Fenerbahçe'deki performansını, Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve takım içerisindeki görevleri belirler. Caulker'ın başarılı olmak için kendisini yüzde 100 oranında motive edeceğini düşünüyorum. Bireysel antrenman yaptırdığımız oyunculardan biriydi. Bireysel antrenmanları, eksiklerini gidermek adına çok önemserdi ve takım antrenmanından sonra bireysel antrenmanını mutlaka yapardı. Her zaman daha fazlasını isterdi."

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'Gençler için bir rol model'

"Elit seviyede bir oyuncunun antrenmanlarından sonra eksiklerini gidermek için yaptığı çalışmalar takım içerisindeki gençler için iyi bir rol model oluyordu. İyi bir oyuncu kazanmak, iyi bir takım olduğunuz anlamına gelmiyor. Önemli olan oyuncuları ekip haline getirip, müsabakada birlikte hareket etmelerini sağlamaktı. Alanyaspor, her zaman belli bir plan ile hareket eden, kurumsallaşmasını tamamlamış iyi bir kulüptü. Erol hoca önderliğinde bizler, oyuncuları takım haline getirme konusunda başarılı olduk."

Ailevi problemleri çözüldü

Stevan Caulker'in, Alanya'ya gelmeden önce İngiltere'de birtakım ailevi problemleri vardı. Ancak Tü rkiye'ye geldikten sonra bambaşka bir karaktere bürünen 29 yaşındaki savunmacı, tüm sorunlarını çözdü. Her şeyini futbola adayan Caulker, şimdi de Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya gelmenin sevincini yaşıyor.





Katar'ı reddetti

Fenerbahçe'den önce Caulker'ı, Katar ekiplerinin istediği öğrenildi. İngiliz stopere, bu anlamda senelik 3 milyon Euro önerildiği belirtildi. Ancak 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Sarı-Lacivertli formayı giyeceği konusunda söz vermesi nedeniyle Katar'ı reddettiği ortaya çıktı.

Türkçe bile öğrendi

İngiliz savunmacı, 2018-2019 sezonu devre arasında Alanyaspor'a katıldı. Tü rkiye'ye geldiği ilk günden itibaren dilimizi öğrenmeye çalışan 29 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon maç sonrasında Türkçe verdiği demeçlerle alkış topladı.

Mertcan Polat