Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi antrenör Cafer Karaca yönetiminde Mersin’in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda kampa girdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özgür, Erdemli’nin iklim yapısının Tokyo ile benzer olduğunu belirterek, "Nemli ve bunaltıcı havaya kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Özgür, Türkiye’nin olimpiyatlarda ilk kez çabuk tabanca dalında kota aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye tarihinde atıcılık ateşli silahlar çabuk tabanca dalında kota alan ilk sporcu oldum ve ülkemi temsil etmeye hak kazandım. Heyecanlıyım çünkü olimpiyatlara ilk kez katılıyorum. Tokyo Olimpiyatları’nda Fransa, Çin ve Almanya’dan dişli rakiplerim olacak. Amacım güçlü rakiplerimin arasından sıyrılarak altın madalyayı almak ve al bayrağımızı göndere çektirmek. Bunun için de Erdemli’deki poligonda antrenörüm nezaretinde sıkı çalışıyorum."

Özgür Varlık, kentteki hazırlıklarının 26 Temmuz’a kadar süreceğini, buradan sonra olimpiyatların yapılacağı Tokyo’ya gideceğini ifade etti. (AA)