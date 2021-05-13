Altay’ın Twitter hesabından yayımlanan videoda, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların bayram mesajlarına yer verildi.

Ekmekçioğlu, başta Altay camiasının olmak üzere herkesin bayramını kutladı.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar dileyen Ekmekçioğlu, "İnşallah bu sezonun en güzel bayramı da bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak olur." diye konuştu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de herkesin bayramını tebrik ederek, "Geleceğimiz inşallah umut dolu olsun." ifadesini kullandı.

AA